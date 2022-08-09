Petrol
96.2
-0.47%
Euro
18.277
-0.12%
Dolar
17.9071
-0.24%
Altın
1.032
0.14%
Borsa
2785
0.00%
Bitcoin
416.334
-3.43%
BTXN Coin
7.55
-2.20%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Irak’ta Sadr’ın destekçileri eylem alanını genişletmek için talimat bekliyor

    Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri, Yeşil Bölge’deki oturma eylemlerinin 10’uncu gününde eylem alanlarını genişletmek için yeni talimatlar bekliyor.
    • 09.08.2022 - 21:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Irak’ta Sadr’ın destekçileri eylem alanını genişletmek için talimat bekliyor

    Hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’deki Meclis binasının çevresinde kurdukları çadırlarla oturma eylemlerini sürdüren Sadr destekçileri, protestolarını ileri düzeye taşımayı düşünüyor.

    Sadr yandaşları, ilerleyen saatlerde Yeşil Bölge’deki diğer hükümet binalarını da ele geçirmeyi planlıyor.

    "Önümüzdeki saatlerde yeni hareketlilik yaşanabilir"

    AA muhabirine konuşan eylemcilerden Ali Haşim, "Liderlik tarafından yeni talimatlar bekliyoruz. Önümüzdeki saatlerde yeni hareketlilik yaşanabilir. Yeni hedefteki kurumlara girmemiz an meselesi. Bu Yeşil Bölge dışındaki kurumları da kapsayabilir." dedi.

    Sadr destekçilerinin hedefinde, Sadr'ın siyasi hasmı olarak kabul ettikleri eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin Yeşil Bölge’de ikamet ettiği saray da var.

    Maliki karşıtlığıyla bilinen Sadr’ın tabanı, eski Başbakan aleyhinde sloganlar atarken, İran destekli Haşdi Şabi gruplarına da tepkilerini dile getiriyor.

    Irak’ta Sadr’ın destekçileri eylem alanını genişletmek için talimat bekliyor #1

    Sadr eylemlerin devam etmesini istiyor

    Şii dini ve siyasi lider Mukteda Sadr, destekçilerine seslenerek eylemlerine devam etmelerini istemişti. Sadr, Meclisin feshedilmesiyle Anayasa ve rejim değişikliğinin de talepleri arasında bulunduğunu ifade etmişti.

    Sadr’ın eylem alanındaki destekçileri, liderlerinin dile getirdiği talepler yerine gelene kadar Yeşil Bölge’den ayrılmayacaklarını söylüyor.

    Irak’ta Sadr’ın destekçileri eylem alanını genişletmek için talimat bekliyor #2

    Eski Başbakan Maliki tepki gösteriyor

    Maliki ise dün yaptığı açıklamada, Sadr’ın taleplerine karşı çıkmış, "Ne erken seçim ne de Anayasa ve rejim değişikliği olmaz. Bunlara ancak Meclis toplanınca karar verilebilecek." demişti.

    Eski Başbakan'ın bu açıklamaları Sadr’a medyan okuma şeklinde değerlendirilmiş ve destekçilerinin tepkisini çekmişti.

    Irak’ta Sadr’ın destekçileri eylem alanını genişletmek için talimat bekliyor #3

    Irak’ta Sadr’ın destekçileri eylem alanını genişletmek için talimat bekliyor #4

    Irak’ta Sadr’ın destekçileri eylem alanını genişletmek için talimat bekliyor #5

    Irak’ta Sadr’ın destekçileri eylem alanını genişletmek için talimat bekliyor #6

    Irak’ta Sadr’ın destekçileri eylem alanını genişletmek için talimat bekliyor #7

    Irak’ta Sadr’ın destekçileri eylem alanını genişletmek için talimat bekliyor #8


    İlginizi Çekebilir

    Diyarbakır annelerinin isyanı tek kişilik tiyatro oyunu oluyor
    Gündem

    Diyarbakır annelerinin isyanı tek kişilik tiyatro oyunu oluyor

    Barcelona'da ilk feda: Pique maaşını düşürecek
    Dünyadan futbol

    Barcelona'da ilk feda: Pique maaşını düşürecek

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir