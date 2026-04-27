İran: ABD şartlarımızı kabul etmek zorunda

ABD-İran hattında ikinci tur krizi...

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran görüşmeleri için Pakistan’a heyet göndermekten vazgeçmesi, savaş sürecinde diplomatik hattı yeniden belirsizliğe sürükledi.

MÜZAKERELERİ DEĞERLENDİRDİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölge ülkeleri ile petrol alıcılarının, geçiş güzergahlarının kapanması nedeniyle ABD'ye baskı yaptığını belirten Rızai, bu ülkelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Washington'dan gerekli şartların oluşturulmasını talep ettiğini söyledi.

"ABD ŞARTLARIMIZI KABUL ETMEK ZORUNDA"

Rızai, "Eğer ABD akıllıca davranmak istiyorsa, İran'ın müzakerelerdeki şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yok." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesi için İran Meclisinde gerekli yasal düzenlemelerle alakalı milletvekillerinin çalışma yaptığını aktaran Rızai, Boğaz'a ilişkin protokolün savaş öncesi şekline dönmeyeceğini söyledi.

Son olarak Rızai, ülkesinin ABD ile yürütülen müzakerelerde belirlediği 10 şarttan asla geri adım atmayacağını vurguladı.