İran: ABD uçak gemisi İHA'larla hedef alındı

İran, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bir kez daha hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek amacıyla Umman Denizi'nde İran'ın deniz sınırlarına yaklaşık 340 kilometre mesafeye kadar yaklaşan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları tarafından hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

GEMİNİN BÖLGEDEN UZAKLAŞTIĞI İDDİASI

Hedef alınan uçak gemisinin beraberindeki muhriplerle birlikte hızla bölgeden uzaklaştığı ve şu ana kadar bölgeden bin kilometreden fazla mesafe kat ettiği ifade edildi.