İran: ABD ve İsrail'in saldırılarında 82 binden fazla sivil yapı zarar gördü

Yıkımın boyutu büyük...

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile başlayan savaşta 3 hafta geride kaldı.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sivil alanlarda oluşan hasara ilişkin güncel verileri paylaştı.

"ÜLKE GENELİNDE 82 BİNDEN FAZLA SİVİL YAPI HASAR GÖRDÜ"

Kulivend, ülke genelinde şu ana kadar 82 bin 417 sivil yapının zarar gördüğünü belirterek, "Hasar gören sivil yapıların 62 bin 440'ı konut, 19 bin 187'si ise ülkenin farklı eyaletlerinde bulunan dükkan ve ticari birimlerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Kulivend ayrıca, Tahran eyaletinde 25 bin 280 konut ve ticari binanın hasar gördüğünü vurguladı.

SAĞLIK VE EĞİTİM ALTYAPISI DA HEDEF ALINDI

Saldırılarda sağlık ve eğitim altyapısının da ciddi zarar gördüğünü belirten Kulivend, 281 sağlık ve acil yardım merkezi, 498 okul ve 17 Kızılay merkezi ile 3 helikopter, 48 arama kurtarma aracı ve 46 ambulansın da saldırılarda hasar gördüğünü belirtti.

Yardım ekiplerinin zorlu şartlarda özveriyle çalışarak enkaz altındaki ve riskli bölgelerde bulunan binlerce kişinin hayatını kurtardığını belirten Kulivend, operasyonlar sırasında bazı yardım görevlilerinin yaralandığını, bir Kızılay görevlisinin ise görev sırasında hayatını kaybettiğini kaydetti.

BELGELER ULUSLARARASI KURUMLARA İLETİLİYOR

Kulivend, saldırılara ilişkin belgelerin uluslararası kurumlara iletildiğini belirterek, "Uluslararası ve insancıl hukuk ihlallerine ilişkin belgeler, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi ve ilgili diğer uluslararası kurumlara düzenli olarak iletilmektedir.

Amacımız yalnızca olayları kayıt altına almak değil, halkın haklarını savunmak, sivilleri korumak ve benzer olayların tekrarlanmasını önlemektir" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI BİN 348 OLARAK AÇIKLANDI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ortak hava saldırılarında, İran dini lideri Ali Hamaney'in yanı sıra birçok üst düzey İranlı yetkili hayatını kaybetti.

İran tarafından yapılan son açıklamada, saldırılarda ölü sayısının bin 348'i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığı belirtilmişti.