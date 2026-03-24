Altın fiyatları düşünce kuyruklar uzadı: Kocaeli'de kuyumcular doldu taştı

8 bin Türk Lirasını deviren altın, son 24 saatte 6 bin seviyesine kadar indi, çıktı...

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki düşüş, yurdun birçok kentinde olduğu gibi Kocaeli’de de vatandaşları harekete geçirdi.

Mart ayının başında 7 bin 600 TL seviyelerini görerek rekor kıran gram altın, son haftalarda yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin ardından gerileme eğilimine girdi.

KÜÇÜK GRAMAJLI ALTINLAR TÜKENDİ

Güne yaklaşık 6 bin 950 TL seviyesinden başlayan gram altın, düşüşü fırsat olarak gören vatandaşların kuyumculara akın etmesine neden oldu.

Kent genelinde birçok kuyumcu önünde uzun kuyruklar oluşurken, özellikle küçük yatırımcının tercih ettiği 1, 5 ve 10 gramlık altınlar ile çeyrek altınların tükenme noktasına geldiği görüldü.

"DAHA ÖNCE BÖYLE YOĞUNLUK GÖRMEDİM"

Altın almak için sıraya giren bir vatandaş, fiyatlardaki belirsizliğe dikkat çekerek, “Düşüş olduğunu duyunca geldik ama fiyatlar sürekli değişiyor. 6 bin 500 denmişti ama 6 bin 950 olmuş. Yine de kendi çapımızda kâr ederiz diye düşünüp kuyruğa girdik. Daha önce böyle bir yoğunluk görmemiştim.” ifadelerini kullandı.