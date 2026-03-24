ABD basını yazdı: Muhammed bin Selman savaşın devam etmesini istiyor

ABD ile İsrail, İran'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

28 Şubat'ta başlayan savaşta barış konusunda henüz keskin bir adım atılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bazı görüşmeler gerçekleştirdiklerini iddia ederken İran cephesi Trump'ın açıklamalarını yalanladı.

Süreçle ilgili belirsizlikler sürerken ABD basınından New York Times dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

SUUDİ ARABİSTAN SAVAŞIN DEVAM ETMESİ İÇİN BASKI YAPIYOR

Habere göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Trump’a İran savaşında geri adım atmaması için baskı yapıyor.

Veliaht Prens, ABD'nin İran konusunda bir sonraki aşamaya geçmesi gerektiğini Başkan Trump'a iletti.

'ORTA DOĞU'DA YENİZ DÜZEN İÇİN FIRSAT' DEDİ

Haberde Selman'ın Trump’a mevcut durumun Ortadoğu’yu yeniden şekillendirmek için tarihi bir fırsat sunduğunu söylediği bilgisi yer aldı.

Bu iddia Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na karşı sunduğu alternatifin hemen ardından geldi.

YENİ ROTA DEVREYE ALINDI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanılan kesintilere karşı Yenbu Limanı üzerinden alternatif sevkiyat rotalarını devreye alarak enerji arzını güvence altına aldıklarını açıklamıştı.

Yenbu'dan ham petrol ihracatı son 5 günde ortalama 3,66 milyon varil olarak kaydedilmişti.

SUUDİ ARABİSTAN: İRAN'I DOĞRUDAN VURABİLİRİZ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bloomberg’in üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik planladığı saldırıları 5 gün ertelemesinin arka planında yalnızca diplomatik temasların değil Körfez’den gelen sert güvenlik mesajlarının da yer aldığı yazılmıştı.

Gazete, Suudi Arabistan'ın, enerji ve su santrallerinin hedef alınması halinde İran'ı doğrudan vurmaya hazır olduğunu Washington'a bildirdiğini yazmıştı.