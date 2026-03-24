Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı: Törene az sayıda kişi katıldı

Ünlü müzik yapımcısı Erol Köse, dün İstanbul Sarıyer Maslak'taki binanın 16. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

61 yaşındaki prodüktörün, olayın ardından evinde bulunan ve kendi el yazısıyla olduğu değerlendirilen notta "ALS hastasıyım, mecburdum. Sorumluluk benim. Kedime iyi bakın." yazdığı ortaya çıkmıştı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Soruşturma sürerken Köse'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kızı Dijan Nazlan Köse tarafından teslim alındı.

Köse için, bugün ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

SAKİN BİR TÖREN GERÇEKLEŞTİ

Köse'nin vasiyeti doğrultusunda tören sessiz, sade ve törensiz bir şekilde gerçekleştirildi.

Cenazeye katılım ise oldukça sınırlı kaldı.

Sosyal medyada 'Hiç seveni yokmuş' yorumları yapılırken, yakın çevresi ve bazı sanatçılar son görevlerini yerine getirdi.

TÖRENE AZ SAYIDA KATILIM OLDU

Köse'nin ablası tabut başında büyük üzüntü yaşadı.

Ablası yeşil örtülü tabutun başında gözyaşlarına boğuldu ve "Canım gitti" sözleriyle feryat etti.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, törene katıldı.

"SAYGI DUYSUNLAR"

Yener, törende Dilan Çıtak'a sarılarak duygularını paylaştı.

Dilan Çıtak, törende "Saygı duysunlar, ölünün arkasından" diyerek tepki gösterdi.

Köse'nin vasiyetinde cenazesini emanet ettiği Polat Yağcı, törende kısa bir konuşma yaptı.

FERHAT GÖÇER VE ÖMÜR GEDİK DE TÖRENDEYDİ

Yağcı konuşmada, "Çok bir şey söylemek istemiyorum. Bizim işimiz kaygan bir zemin olduğu için iyi günde, kötü günde çok şey değişebiliyor." sözlerini kullandı.

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik de cenaze namazına katılan isimler arasındaydı.

Genel olarak katılım azdı; 'sadece bir kişi ağladı' gibi yorumlar sosyal medyada yer aldı.

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse, 21 Eylül 1965'te Elazığ’da doğmuştu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Köse, müzik kariyerine 'Komedi Dans Üçlüsü' ile başlamış, daha sonra birçok sanatçının ilk albümlerini yaparak Türk pop müziğine önemli katkılarda bulunmuştu.

Cenaze töreni, Köse'nin istediği gibi sade bir veda ile son buldu.

Soruşturma ve defin işlemleri tamamlandı.