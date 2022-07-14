İran: ABD ve müttefiklerinin her hatası sert bir yanıtla karşılaşacak

İran: ABD ve müttefiklerinin her hatası sert bir yanıtla karşılaşacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve müttefiklerinin her hatasının pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacağını söyledi.

İran, ABD ve İsrail arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor.

İran resmi ajansı İRNA’ya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kirmanşah eyaletinde halka yaptığı konuşmada İran’ın bölgede herhangi bir güvensizlik veya krizi kabul etmeyeceğini belirtti.

"Her türlü hata sert yanıtla karşılık bulacak"

İran’ın her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkat çeken Reisi, "ABD ve müttefiklerinin her türlü hatası pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacak." ifadelerini kullandı.

ABD her zamankinden zayıf durumda

Reisi, ABD’nin bugünkü gücünü her zamankinden daha zayıf gördüklerini, İran’a yaptırım ve maksimum baskı politikasının yenilgiye uğramış olduğunu ileri sürerek, "Eski politikalarını tekrar tecrübe etmemelerini tavsiye ederiz." diye konuştu.

AA'nın habeirne göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamasının ABD Başkanı Joe Biden'in Orta Doğu ziyaretinin başlamasından sonra yapılması ise dikkat çekti.