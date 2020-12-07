İran: ABD yaptırımları nedeniyle koronavirüs aşısı alamadık

Merkez Başkanı Himmeti, aşı teminindeki sorunlarla ilgili Beyaz Saray'ın uyguladığı yaptırımları işaret etti.

Koronavirüs salgını kaynaklı 1 milyonu aşkın vaka ve 50 binden fazla ölümün görüldüğü İran, virüse karşı tedavi yöntemi bulma konusunda zor günler yaşıyor.

İran Merkez Başkanı Abdunnasır Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin koronavirüs aşısı temin edememesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

AŞIYA YAPTIRIM ENGELİ

ABD yaptırımlarının koronavirüs aşısı satın almada engel teşkil etmediğine dair iddiaların doğru olmadığını belirten Himmeti, yaptırımlar nedeniyle bu konuda engellerle karşılaştıklarını dile getirdi.

"HER TÜRLÜ YOLU DENEDİK AMA..."

Himmeti, "Koronavirüs aşısının (COVAX) resmi olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün aracılığıyla satın alınması gerekiyor. Bunun için her türlü ödeme ve para transferi yolunu denedik ama ABD hükümetinin insanlık dışı yaptırımları ve bir OFAC (ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi) lisansı alma zorunluluğu nedeniyle engellerle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

GİRİŞİMLER SONUÇSUZ KALDI

Konuyla ilgili Güney Kore ve Uluslararası Para Fonu'ndaki (IMF) girişimlerin sonuçsuz kaldığını aktaran Himmeti, para transferi için farklı yollar aradıklarını kaydetti.

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

Washington yönetimi, 7 Ağustos 2018'de İran'ın finans sektörüne yönelik tek taraflı yaptırım uygulamaya başlamıştı. Daha sonra İran Merkez Bankası'nın da yaptırım kapsamına alınması nedeniyle Tahran yönetimi, uluslararası ticarette sorunlarla karşılaşıyor.

ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın Güney Kore ve çeşitli ülkelerdeki mali varlığı da bloke edildi.