İran, Arap ülkelerini BM'ye şikayet etti

ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş, İran'ın da İsrail'e ve ABD'nin bölgedeki askeri üslerine yönelik misillemeleriyle devam etti.

ABD-İran arasında sağlanan ateşkes sonrası karşılıklı saldırılar askıya alınsa da bölgedeki gerginlik devam ediyor.

Bu kapsamda İran tarafından dikkat çekici bir hamle geldi.

İRAN'DAN BM'YE MEKTUP

İran devlet televizyonuna göre, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'i protesto için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ayrı ayrı mektup gönderdi.

"İRAN, HÜKÜMETLERİ TOPRAKLARININ SÖMÜRÜLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇAĞIRIYOR"

Uluslararası hukuka göre devletlerin, "topraklarının üçüncü bir ülkeye karşı saldırganlık veya silahlı saldırı eylemleri için kullanılması durumunda" sorumluluk taşıdığını hatırlatan İravani, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"İran; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan hükümetlerini iyi komşuluk ilkelerine uymaya ve topraklarının İran'a karşı sürekli olarak sömürülmesini engellemeye kesin olarak çağırıyor."

Mektupta, İran'ın, komşu ülkelerin egemenliğine saygı ilkesini korumakla birlikte, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını savunmak amacıyla meşru müdafaa hakkı dahil "gerekli ve uygun tüm önlemleri” alma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.