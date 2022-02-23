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    İran: Avrupa'ya doğalgaz ihraç etmek için yeterli kapasitemiz var

    İran: Avrupa'ya doğalgaz ihraç etmek için yeterli kapasitemiz var

    Rusya’nın Batı’ya yönelik gaz tehdidinin ardından konuşan İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin komşularına ve Avrupa'ya doğalgaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahip olduğunu söyledi.
    • AA
    • 23.02.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 10:32
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    Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı kriz sonrası Putin'in karşısında konumlanan Avrupa, doğalgaz sıkıntısıyla karşı karşıya.

    Rusya'nın doğalgaz fiyatını artırma tehdidinden sonra yeni tedarikçi arayışına giren Batı ülkeleri, Katar'dan beklediği yanıtı alamadı.

    YENİ TEDARİKÇİ ARAYAN AVRUPA'YA İRAN'DAN MESAJ

    Katar'ın ardından gözler bir diğer doğalgaz tedarikçisi İran'a çevrildi.

    İran devlet televizyonunda yayınlanan bir programa katılan İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin doğalgaz üretimini artırmayı planladıklarını belirtti.

    VENEZUELA İLE ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

    Katar'da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda Venezuela ile enerji iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladıklarını aktaran Uci, "Anlaşma kapsamında ABD yaptırımları nedeniyle yabancı yatırım ve teknolojiden mahrum kalan Venezuela'da hem petrol hem de gaz rafinerilerini ve sahalarını geliştireceğiz." dedi.

    İran: Avrupa ya doğalgaz ihraç etmek için yeterli kapasitemiz var #1

    "AVRUPA'YA GAZ TEMİN ETME KAPASİTEMİZİN OLDUĞUNU VURGULADIK"

    Ülkesinin petrol ürünlerinin üretimi, rafine edilmesi ve transferi alanında uzmanlaşmış insan sermayesine sahip olduğunu dile getiren Uci, "Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda komşu ülkelere ve Avrupa'ya gaz temin etme kapasitemiz olduğunu vurguladık. Gelecek yıllarda dünyada gaz ticaretinden aldığımız yüzde 2 payımızı artırmayı umuyoruz." diye konuştu.

    İran: Avrupa ya doğalgaz ihraç etmek için yeterli kapasitemiz var #2


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