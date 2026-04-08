ABD Savaş Bakanı: İran ateşkes için yalvardı ve hepimiz bunun farkındayız

ABD ile İran arasında ateşkes anlaşması sağlandı.

Taraflar, Hürmüz Boğazı'nın da açılması şartıyla iki haftalık bir ateşkes için el sıkıştı.

Anlaşmanın yankıları sürerken ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, canlı olarak açıklamada bulundu.

"İRAN ATEŞKES İÇİN YALVARDI"

Hegseth, "İran, ABD için tehdit oluşturamayacak. İran ateşkes için yalvardı ve hepimiz bunun farkındayız.

Bugün dünya barışı için büyük bir gün. İran artık yeter dedi ve barışı onlar talep etti." ifadelerini kullandı.

"ASKERİ GÜCÜMÜZÜN YÜZDE 10'UNDAN AZINI KULLANDIK"

Operasyonun cephede tarihi ve büyük bir zafer ile sonuçlandığını ileri süren Hegseth, "Operasyonumuz İran'ın ordusunu önümüzdeki yıllarda bile toplanamayacak şekilde savaşamaz duruma getirdi.

Kırk günden kısa bir süre içerisinde ABD, İran'ı mağlup etmek için askeri gücünün yüzde 10'undan azını kullandı." dedi.

"İRAN'IN DONANMASI DENİZİN DİBİNDE"

İran'ın yıkıcı bir askeri mağlubiyetle karşılaştığını öne süren Bakan, "İran'ın donanma gücü artık denizin dibinde. Hava kuvvetleri tamamen ortadan kaldırıldı.

Artık kapsamlı bir hava savunma sisteminden bahsetmemiz mümkün değil. Ellerindeki bütün füzeler yok edildi." diye konuştu.

"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLAMAYACAK"

ABD Başkanı Trump'ın elinde İran ekonomisini dakikalar içinde sakatlama gücü olduğunu ileri süren Hegseth, Trump'ın İran'a acımayı seçtiğini söyledi.

ABD'li bakan, "İran hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacak. Anlama çerçevesinde ellerindeki tüm nükleer materyaller alınacak. Başkan Trump başından beri söylüyor, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silahı olmayacak." ifadelerini kullandı.