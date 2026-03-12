İran: Başka bir önemli boğaz da Hürmüz'ün aynısını yaşayacak

Katar basınına konuşan İranlı askeri yetkili, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının devam etmesi halinde bölgedeki gerilimin daha da artabileceği belirtti.

"Bölgesel savaş yakında yeni bir aşamaya girecek" diyen İranlı yetkili, "En başından beri söylediğimiz gibi ABD, böyle bir stratejik hata yaparsa durum çok daha karmaşık hale gelecektir. Yakında başka önemli bir boğaz da Hürmüz Boğazı'nın aynısını yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

"HALA OYNAYACAK BİRÇOK KARTIMIZ VAR"

İran'ın henüz tüm seçeneklerini kullanmadığını vurgulayan yetkili, "İran'ın güvenlik ve savunma planları aşamalı ve kademelidir ve hala oynayacak birçok kartımız var" dedi.