Arkadaşını andı! Demet Akalın'dan duygulandıran Fatih Ürek paylaşımı

Evinde geçirdiği geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre hastanede tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta vefat etmişti. Ürek Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Sevenlerini yasa boğan Ürek, gözyaşları için toprağa verilmişti.

Fatih Ürek aramızdan ayrılalı 40 gün oldu. Sanatçının yakın arkadaşı Demet Akalın da sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"40"

Fatih Ürek ile bir karesini yayınlayan Demet Akalın "Hep böyle hatırlayacağız.. 40" notunu yazdı.

Bir kez daha Ürek'e olan vefasını gözler önüne seren Demet Akalın'ın gönderisi sosyal medyada gündem oldu.