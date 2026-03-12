Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 22. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı, oruçlarınıza refakat etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda programın 22. bölümü yayında. Demirci, son bölümde ilginç bir soru üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Soru, "oruç çiğnemek sakızı bozar mı?" şeklindeydi. Demirci ise şöyle dedi;

"BİR KİTABIN ADI"

"Sorduğun soru itiraf ediyorum bir kitabın adı. Çok bilinmiyor ama bir dönem ihtiyaç duyduğum için onu okuyan biraz da oradaki tezgahları açığa çıkaran bir kitabın adı.

Pandemiye kurban oldu. Bu kez eleştirdiğim şeyler, muhterem hocalarımızın yapamadığı şeyler oldu. Kitabın adı neydi, "Oruç Çiğnemek Sakızı Bozar mı Hocam?" Sakız çiğnemek orucu bozar mı sorusu orucu bozmaz.

Ama bu soru adamı bozar. Bizim orucu bozardan çok insanı ne bozara odaklanmamız lazım.

NİYET ÜZERİNE

Bazen o niyet ettim ifadesi, otomatikleşiyor. Okuduğum kaynaklarda sessiz olan niyetin makbul olduğu söylenir. Otomatikleşebilir o. Çok iyi miyavlamak gibi. Kedi misin sahi mesele kedi olmaktır. Kedi olduğunu Allah görür."