İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Esad ile telefonda görüştü

AA

İdlib'deki Esad karşıtı muhalifler harekete geçti.

Muhalifler, ülkenin en önemli ikinci şehri Halep'i, ardınan PKK terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat'ı kontrol altına aldı.

Sahada çatışmalar ve muhaliflerin ilerleyişi tüm hızıyla sürerken, diplomasi tarafında da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bu diplomasi trafiği ise İran ve Esad arasında hız kazanmış durumda.

PEZEŞKİYAN - ESAD GÖRÜŞMESİ

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan telefonda Esad ile görüştü.

"SURİYE'NİN EGEMENLİĞİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALI"

Pezeşkiyan, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumanın Tahran yönetiminin bölgesel stratejisi olduğunu belirtti.

"ŞAM YÖNETİMİNE DESTEK SÜRECEK"

Suriye'deki sorunların çözümü için bölge liderleriyle görüşmeler yaptığını dile getiren Pezeşkiyan, Şam yönetimine desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

DIŞİŞLERİ BAKANI ARAÇKİ, ESAD İLE GÖRÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araçki, bügün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret öncesi dün Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Burada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelen Arakçi, İran'ın Suriye'ye her koşulda destekleyeceğini bir kez daha ifade etti.

MUHALİFLERİN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Suriye rejimiyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib ilinin doğu ve güneydoğusunda onlarca köyü ele geçirerek ilerleyişini sürdürdü.

Ülkenin kuzeyinde 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerliyor.

Silahlı gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esad rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü ele geçirdi.

Suriye rejimi, Astana toplantısında varılan "Gerginliği Azaltma Bölgeleri" Anlaşması'na rağmen bu köyleri düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 2019'da ele geçirmişti.