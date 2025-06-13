İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek

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İsrail ve İran arasında aylardır süren gerilim, farklı bir boyuta taşındı.

İsrail, geceden bu yana İran'ın farklı noktalarını vuruyor.

İsrail'in süren saldırıları sonrası da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan açıklama geldi.

Pezeşkiyan, ilk açıklamasında "İran'ın tepkisi pişman edecek." ifadelerini kullandı.

"SİYONİST REJİMİN CANİCE SALDIRISI"

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı ve bu konuda bakanlar kurulu özel bir toplantı yaptı." ifadelerini kullandı.

"PİŞMAN OLACAKLAR"

İran Cumhurbaşkanı, "Siyonist rejim bugünkü eyleminden pişmanlık duyacak." açıklamasında bulundu. Pezeşkiyan'ın önümüzdeki saatlerde halka seslenmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.