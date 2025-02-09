İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Gazze’nin yeniden inşasına dair açıklama

İHA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da Hamas yetkilileri ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan görüşmede, Gazze halkının İsrail’e karşı verdiği mücadelede elde ettiği başarıları takdirle karşıladığını belirterek, "Gazze halkı, ağır bedeller ödemesine rağmen Siyonist rejimin hedeflerini gerçekleştirmesine izin vermedi. Bu büyük bir başarıdır ve tüm direniş güçlerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İSLAM ÜLKELERİ, GAZZE'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRABİLİR"

Pezeşkiyan Gazze’nin yeniden inşası ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılması için İslam ülkelerinin katılımıyla uluslararası bir koalisyon kurulması gerektiğini belirterek, "İslam ülkeleri ortak hareket ederek Gazze’yi yeniden ayağa kaldırabilir ve bölge halkının yaşam şartlarını iyileştirebilir" şeklinde konuştu.

İran’ın Filistin direnişine verdiği desteğin devam edeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Biz, Filistin direnişinin nihai zaferine inanıyoruz. Çünkü bu, Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın vaadi olarak yer almaktadır" dedi.

"GAZZE HALKI, DİRENİŞİN EN ÖN SAFLARINDA YER ALMAKTA"

Hamas yetkilileri ise İran’a verdikleri destek için teşekkür ederek, "Bu görüşmenin, İslam Devrimi’nin yıl dönümüyle ve Gazze halkının zaferiyle aynı döneme denk gelmesi bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Gazze halkı, direnişin en ön saflarında yer almakta ve elde edilen zafer onların kararlılığı sayesinde mümkün olmuştur " ifadelerini kullandı.