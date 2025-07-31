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İran Cumhurbaşkanı: Ülkemizde su krizi ciddi boyutlarda

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede su kaynaklarının azaldığı ve kuraklığa doğru gidildiği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
31.07.2025 16:07
İran Cumhurbaşkanı: Ülkemizde su krizi ciddi boyutlarda

İran, yoğun su kriziyle mücadele ediyor...

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Mesud Pezeşkiyan, Zencan eyaletinde İl Planlama Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ileriki günlerde ülkede yaşanması muhtemel su krizine dikkati çekti.

"SU KRİZİ CİDDİ BOYUTLARDA"

Pezeşkiyan, "Su krizi bugün toplumun ciddi sorunlarından biridir ve tüm veriler su kaynaklarının azaldığını, düşüş eğiliminde olduğunu ve kuraklığa doğru ilerlediğimizi göstermektedir." dedi.

"BARAJLARDA HİÇ SU KALMAYACAK"

Kontrollü su tüketimi olmaması durumunda ülkenin birçok kentinde su sorunu yaşanacağını dile getiren Pezeşkiyan, "Eğer su tüketimini kontrol edip yönetmezsek eylül ve ekim aylarında barajlarda hiç su kalmayacak Tahran'da su olmayacak ve ciddi sorunlarla karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

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