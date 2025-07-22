İran'dan halka uyarı: Düşman ihanet girişimlerini artırdı

İran-İsrail hattında casus avı...

MOSSAD üyeleri İran'da, İran ajanları İsrail'de yakalandı.

Sona eren savaşın ardından İran diken üstünde durmaya devam ediyor.

HALKA UYARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Birimi, cep telefonu uygulamaları üzerinden yürütülen casusluk propaganda faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.

"DÜŞMAN İHANETE TEŞVİK EDİYOR"

Yapılan açıklamada, düşman istihbarat servislerinin dijital platformlar aracılığıyla halka iş birliği teklifinde bulunarak vatana ihanet girişimine teşvik ettiği belirtildi.

"KESİN BİR ŞEKİLDE REDDEDİN"

Yayınlanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Düşman istihbarat servislerinin cep telefonu uygulamaları üzerinden yoğun propaganda yaparak iş birliği tekliflerinde bulunması ve bu yolla vatana ihanet girişimlerini artırması nedeniyle, bu tür propagandalara karşı dikkatli olmanız, çevrenizi bu tehditler konusunda bilgilendirmeniz ve gelen teklifleri kesin bir şekilde reddetmeniz büyük önem taşımaktadır.