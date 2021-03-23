İran Devrim Muhafızları Deyrizor’da sivillerin evlerine el koydu

Hava saldırılarından kurtulmak için sivillerin evlerine el koyan İran Devrim Muhafızları, Deyrizor’da 60 evi müsadere etti.

Suriye'de hava saldırılarından korunmak isteyen İran Devrim Muhafızları ve ona bağlı terörist gruplar sivillerin evlerine el koyarak, askeri noktalarını ve silahlarını buralarda gizlemeye devam ediyor.

Mevzileri ABD, İsrail veya aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca sık sık vurulan İran Devrim Muhafızları, Irak sınırına hakim Deyrizor ilinde il merkezi ve Elbukemal ilçe merkezinde son dönemde çoğu sivillere ait en az 60 evi müsadere etti.

GÖÇ EDENLERİN EVLERİNE YERLEŞTİLER

Körfez veya Avrupa ülkelerine göç etmiş sivillerin ve askeri muhaliflerin geride bıraktıkları evleri, karargahlara veya barınma merkezlerine çevrildi.

El koyulan evlerin mülkiyeti İran destekli terörist gruplanın üzerine alındı. Evin gerçek sahiplerine herhangi bir tazminat ödenmedi.

VATANDAŞLIK DA VERİLDİ

Esad’ın kara gücü haline gelen bu teröristlere mülkiyetin yanı sıra, vatandaşlık da verildi.

2017’DE ESAD’IN ELİNE GEÇTİ

İran’dan Lübnan’a bağlantı sağlayan ve Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları geçen Deyrizor’da il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esad yönetiminin eline geçti.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde burada varlık gösteriyor.

İlde İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümler ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.