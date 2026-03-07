İran Devrim Muhafızları: Saldırıların sürmesi halinde ABD ve İsrail üslerini vuracağız

Orta Doğu'da kaos...

ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşa ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nin aldığı kararla komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze saldırılarının durdurulduğunu açıkladı.

Pezeşkiyan, açıklamasında, "Komşu ülkelerden İran'a saldırı olursa karşılık verilecek ancak artık saldırmayacağız. Komşu ülkeler bizim kardeşlerimizdir, özür diliyoruz" dedi.

DEVRİM MUHAFIZLARI BİLDİRİ YAYINLADI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlere komşu ülkelere yönelik saldırı yapılmaması talimatı verildiğini açıklamasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı bir bildiri yayımladı.

"SALDIRILAR SÜRERSE İSRAİL VE ABD ÜSLERİ HEDEF OLUR"

Açıklamada, "Cumhurbaşkanının açıklamalarının ardından silahlı kuvvetler bir kez daha komşu ülkelerin çıkarlarına ve ulusal egemenliğine saygı duyduklarını vurgulamaktadır. Nitekim bugüne kadar bu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirilmemiştir."

Ancak saldırgan eylemlerin devam etmesi halinde, bölgede karada, denizde ve havada bulunan ABD ve İsrail’e ait tüm askeri üsler ile çıkarlar, İran’ın güçlü silahlı kuvvetlerinin ağır ve yıkıcı saldırılarının ana hedefi olacaktır" ifadeleri kullanıldı.