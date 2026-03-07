İran: Son 24 saatte çok sayıda ABD askeri öldü ve yaralandı

Dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'da...

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşı çevre coğrafyalara yayılarak devam ediyor.

Karşılıklı açıklamalar ve tehditler peş peşe gelirken, bu kez de İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yeni bir bilgi geldi.

24 SAATLİK BİLANÇO AÇIKLANDI

İran’dan son 24 saat içinde ABD’nin Orta Doğu'daki askeri noktalarına gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızlarına baplı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari yaptığı açıklamada, "Bölgede ABD üslerine yönelik saldırıların devamı kapsamında, son 24 saat içinde saldırgan ABD ordusuna mensup çok sayıda asker ve komutan öldü ve yaralandı

"ABD'YE AİT ALTYAPI VE KAYNAKLARA CİDDİ ZARAR VERİLDİ"

Ayrıca ABD’ye ait altyapı ve kaynaklara ciddi zarar verildi" ifadelerini kullandı.

Zülfikari, "Bölgede ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 5’inci Filo’dan 21 ölü ve çok sayıda yaralı. El Dhafra Hava Üssü’nde yaklaşık 200 ölü ve yaralı.

Basra Körfezi’nin kuzeyinde ABD’ye ait bir petrol tankerinin hedef alınması" diyerek saldırılara ilişkin maddeleri sıraladı.