İran Dini Lideri Hamaney: Hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğiz

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran’ın ABD’nin Katar’ın başkenti Doha’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne yönelik füze saldırısının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"HİÇBİR SALDIRIYA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Hamaney mesajında, "Biz kimseye saldırmadık, hiç kimsenin bize saldırmasını da asla kabul etmiyoruz ve hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğiz. İşte bu, İran milletinin mantığıdır" ifadelerine yer verdi.

Hamaney’in paylaşımında ayrıca yanmakta olan ABD bayrağı ve alevler içinde yıkılmış olan askeri üsse benzeyen bir yapının fotoğrafı yer aldı.