İran Dini Lideri Hamaney’in eşi hayatını kaybetti

Tahran’da düzenlenen saldırıların ardından ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in eşi Mansure Hüceste Bakırzade, hayatını kaybetti.

KOMADAYDI, YAŞAMINI YİTİRDİ

İran basınında yer alan haberlere göre, bir süredir komada bulunan Bakırzade, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Haberde, “Dini Lider’in muhterem eşi, bir süredir komada bulunduğu hastanede hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

HAMANEY DE SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran Dini Lideri Hamaney, cumartesi günü başkent Tahran’daki ofisine yönelik düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti. Söz konusu saldırıda Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelininin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Saldırıların ardından ülkede yas atmosferi sürerken gelişmeler, bölgesel gerilimi daha da tırmandırdı.