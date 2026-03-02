İstanbul’da yaşayan İranlılar, Hamaney’in ölümü sonrası tatlı dağıttı

Orta Doğu'daki savaş bölge ve dünyada geniş yankı buldu

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, öldürüldü.

İran Devlet Televizyonu, dini liderin ölümünü doğrularken ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından bazı rejim karşıtı İranlılar, kutlama için sokaklara çıktı.

İSTANBUL SOKAKLARINI DOLDURDULAR

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan İranlılar ellerine bayraklarını alarak meydanlara indi.

Bu ülkelerden biri de Türkiye olurken benzer görüntüler İstanbul'da kaydedildi.

SEVİNÇ NARALARI ATTILAR

Görüntülerde, İranlıların oldukça kalabalık olduğu görüldü.

Ellerindeki bayrakları kaldıran İranlılar rejim aleyhinde sloganlar attı.

TATLI İKRAMI YAPILDI

Öte yandan kutlamalara katılanlar tarafından tatlı dağıtımı gerçekleştirildi.

Hamaney'in ölümünün ardından birçok İranlı sosyal medya üzerinden dans ederek video yayınlamıştı.