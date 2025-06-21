İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD’nin yaptıkları diplomasiye ihanet

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda 9 gün geride kalırken taraflar, henüz ateşkes için ilerleme kaydedemedi.

Savaşın aktörlerinden biri olup olmayacağı merak edilen ABD ise henüz net bir açıklamada bulunmadı.

"YAPTIKLARI ŞEY DİPLOMASİYE İHANETTİ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, NBC televizyonuna verdiği röportajda ABD ile müzakere sürecine ilişkin konuştu.

"Diplomasi, İran’ın nükleer meselesini iki hafta içinde çözebilir mi?" sorusunu cevaplayan Arakçi, "Bu, ABD’lilerin tutumuna bağlı. Gerçekten müzakere edilmiş bir çözüm mü istiyorlar, yoksa İran’a saldırı gibi başka planları mı var?

Belki de akıllarında bu plan vardı ve bunu örtbas etmek için müzakerelere ihtiyaçları vardı. Artık onlara nasıl güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Yaptıkları şey aslında diplomasiye ihanetti." ifadelerini kullandı.

"HER GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRİYORDU"

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sözünü tutmadığını belirtti.

Arakçi, "O (Witkoff) birlikte çalışabileceğiniz biri, ancak ne yazık ki her görüştüğümüzde sözlerini değiştiriyordu. Belki de bunun nedeni bize verdiği sözü yerine getirememiş olmasıydı." dedi.

"VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEDİ"

Witkoff ile iletişimin devam ettiğini söyleyen Arakçi, "Aramızda bir güven eksikliği var. Çünkü verdiği sözleri yerine getirmedi ve bize yapabileceğimizi söylediği şeyleri yapmadı.

Bizden müzakere etmemizi istediler, ancak biz sadece müzakere olduğunda müzakere ediyoruz, dikte edilmediğinde." şeklinde konuştu.

"BOMBALARLA YOK EDİLEMEZ"

Arakçi ayrıca İran'ın nükleer tesislerinin bombalanmasının, İran'ın nükleer programı konusunda geliştirdiği teknik "bilgiyi" yok edemeyeceğini söyledi.

Arakçi, "Bir veya iki tesisi yok ederlerse onları yeniden inşa edebiliriz. Çünkü bilgi burada, teknoloji burada. Bunu kendimiz başardık ve teknoloji geri döndürülemez, bombalarla yok edilemez." ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ SAVUNMA HER ÜLKENİN MEŞRU HAKKIDIR"

Arakçi, Trump'ın ABD'nin İran'a saldırması yönünde karar vermesi halinde İsrail'e yaptıkları gibi misilleme yapma hakkını saklı tuttuklarını vurguladı.

Arakçi, "Savaş olduğunda her iki taraf da birbirine saldırır. Bu oldukça anlaşılır bir durumdur. Kendini savunma her ülkenin meşru hakkıdır. ABD, İsrail'e bu saldırılarda katılırsa biz de aynısını yaparız." dedi.

'HAMANEY HEDEF ALINAMAZ' DEDİ

İsrail'in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alma tehdidine değinen Arakçi, böyle bir eylemin "işleyebilecekleri en büyük suç olacağını", ancak "bunu yapamayacaklarını" ifade etti.

Arakçi, Hamaney'in "sadece İran'da değil, diğer ülkelerde de milyonlarca destekçisi olduğunu" söyledi.

TRUMP SORUSUNA NET YANIT

Trump'ın yorumlarını tehdit olarak görüp görmediği sorulan Arakçi, şöyle konuştu:

Ben bunu daha çok bir hakaret olarak görüyorum. Sözde süper gücün başkanının nasıl böyle konuşabildiğine şaşırıyorum. Başkan Trump hakkında her zaman saygılı bir şekilde konuştuk. Saygıdeğer liderimiz hakkında konuşma şekli kesinlikle kabul edilemez.

"SALDIRILAR SÜRDÜKÇE MÜZAKERE OLMAYACAK"

İran’ın uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı hiçbir zaman kabul etmeyeceğini vurgulayan Arakçi, ABD ile herhangi bir müzakerenin başlaması için İsrail’in saldırılarını durdurması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: