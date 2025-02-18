İran duyurdu: İki İngiliz vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutuklandı

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, dikkat çeken bir açıklamada bulundu..
Açıklamada, ocak ayında Kirman eyaletinde iki İngiliz vatandaşının casusluk suçlamasıyla Devrim Muhafızları istihbarat güçleri tarafından tutuklandığı duyuruldu.
"BATILI ÜLKELERİN İSTİHBARAT SERVİSLERİNE BAĞLI GİZLİ KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORLARDI"
Cihangir, şöyle dedi:
Tutuklanan şahıslar turist kisvesi altında İran'a girdiler ve araştırma adı altında ülkenin birçok eyaletinde bilgi topladılar. Bu kişiler, Batılı ülkelerin istihbarat servislerine bağlı gizli kuruluşlarla iş birliği yapıyorlardı.
"BU KONUDA İLAVE SORUŞTURMALAR DEVA ETMEKTEDİR"
Konuya ilişkin açıklama yapan Kirman Yargı Başkanı İbrahim Hamidi de, şu ifadeleri kullandı:
İstihbarat ve güvenlik kurumlarının tespitlerine göre, söz konusu şahısların yabancı bir istihbarat teşkilatına bağlı çeşitli kurumlarla bağlantıları tespit edildi. Bu konuda ilave soruşturmalar devam etmektedir.
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