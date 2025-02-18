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İran duyurdu: İki İngiliz vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutuklandı

İran duyurdu: İki İngiliz vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutuklandı İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir tarafından yapılan açıklamada, iki İngiliz vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığı açıklanırken, Kirman Yargı Başkanı İbrahim Hamidi de, "Bu konuda ilave soruşturmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.