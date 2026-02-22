İran ile Rusya arasında 500 milyon euroluk füze anlaşması iddiası

Tahran ile Moskova arasında üç yılı kapsayan kapsamlı bir teslimat planı iddiası...

Financial Times gazetesinin ulaştığı bilgilere dayandırılan haberde, anlaşma kapsamında Rusya’nın, İran’a 500 adet “Verba” taşınabilir fırlatma ünitesi ile 2 bin 500 adet “9M336” tipi füze teslim etmesi öngörülüyor.

Yaklaşık 500 milyon euro değerindeki sevkiyatın 2027–2029 yılları arasında üç aşamada tamamlanması planlanıyor.

Bazı kaynaklar ise teslimat takviminin öne çekilmiş olabileceğini ve belirli sistemlerin İran’a planlanandan daha erken ulaştırılmış olabileceğini ileri sürdü.

12 GÜNLÜK SAVAŞ SONRASI TALEP

Haberde, İsrail ve ABD’nin Haziran 2025’te İran’a yönelik saldırıları ve 12 gün sürdüğü belirtilen çatışmaların ardından Tahran yönetiminin Temmuz 2025’te bu savunma sistemlerini resmen talep ettiği iddia edildi.

İran’ın söz konusu saldırıların ardından özellikle stratejik tesislerini korumak ve hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Moskova ile temasa geçtiği kaydedildi.

"VERBA" SİSTEMİ NEDİR?

“Verba”, Rusya’nın en modern omuzdan atılan hava savunma sistemlerinden biri olarak biliniyor. Özellikle seyir füzeleri ile alçak irtifada uçan insansız hava araçlarına karşı etkili olduğu belirtilen sistem, taşınabilir yapısıyla sahada hızlı konuşlandırma imkanı sunuyor.