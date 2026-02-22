Malezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Asya kıtasında büyük deprem...

Malezya'nın Borneo Adası'ndaki Sabah eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

USGS AÇIKLAMA YAPTI

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

619,8 kilometre derinlikte meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki ​​​​​​​depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ÇEVRE ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan yerel saatle 00.57 sıralarında meydana gelen depremin; Filipinler ve Endonezya'da da hissedildiği belirtildi.