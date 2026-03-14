İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ni hedef aldı

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı, 15. gününde devam ediyor.

Karşılıklı saldırılar devam ederken savaş, çevre coğrafyalara da hızla yayıldı.

BAĞDAT HEDEF ALINDI

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürürken bu kez Irak’ın başkenti Bağdat, yeni bir saldırının hedefi oldu.

Irak basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre; ülkenin başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etti.

ALEVLER YÜKSELDİ

Saldırının ardından yangın çıktığı belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyükelçilik yerleşkesinden alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.

ABD Bağdat Büyükelçiliği’nden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

ABD’nin yurt dışındaki en büyük diplomatik misyonlarından biri olarak bilinen ABD Bağdat Büyükelçiliği, daha önce de füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştu.