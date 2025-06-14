İran- İsrail hattında gerilim dorukta: Yeni gelişmeler

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Dünyanın gözü, İsrail ile İran arasında 13 Haziran gece yarısı başlayan çatışmaların ardından Tel Aviv-Tahran hattına kilitlendi.

İsrail’in İran’ın birçok kentine düzenlediği ani hava saldırıları, Tahran’ı misillemeye itti.

Dün akşam saatlerinde İran, Tel Aviv’e balistik füzelerle karşılık verdi; İsrail ordusu bu saldırıda İran’ın 150 füze kullandığını bildirdi.

İKİ ÜLKE DE 'SALDIRILAR SÜRECEK' DEDİ

Bu sabah Tahran’da yeni patlamalar duyulurken, İran basınına konuşan üst düzey bir askeri yetkili, “İran’ın saldırıları sürecek” dedi.

İsrail ordusu ise saldırıların devam edeceği mesajını verdi.

İRAN: 78 ÖLÜ

İran medyası, İsrail’in gece boyunca düzenlediği saldırılarda 20’si çocuk olmak üzere 60 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail’in dün sabaha kadar Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah kentlerini hedef aldığı biliniyor. Natanz’da nükleer sızıntı bildirilmezken, İran kaynakları toplamda 78 kişinin öldüğünü aktardı.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve 6 nükleer bilim insanı da dahil üst düzey isimler yaşamını yitirdi.

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İSRAİL: 3 ÖLÜ, 172 YARALI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Tehlike ortadan kalkana kadar operasyonlar sürecek,” derken, ordunun 200’den fazla savaş uçağıyla 100 noktayı vurduğu açıklandı.

İran’ın misillemesinde Tel Aviv’de Savunma Bakanlığı dahil çok sayıda bina hedef alındı. İsrail ordusu, enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve 3 kişinin öldüğünü, 172'den fazla fazla kişinin yaralandığını belirtti.

İSRAİL, İRAN'IN NEDEN OLDUĞU YIKIMI KABUL ETMİYOR

İran ordusu, İsrail’e yönelik hava saldırısında 2 İsrail uçağını düşürdüğünü iddia etse de bu İsrail tarafından reddedildi.

Ayrıca, İsrail’in Mehrabad Havalimanı’na düzenlediği saldırıda hangar bölgesinin vurulduğu, ancak pistlerin zarar görmediği açıklandı.

"TAHRAN YOLU AÇILDI, YENİ SALDIRILAR DÜZENLEYECEĞİZ"

İran lideri Ali Hamaney, İsrail’in “aşağılık Siyonist rejim” olarak nitelendirdiği saldırılarından sağ kurtulamayacağını belirtirken, “Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve İran halkı bu konunun hafife alınmayacağından emin olsun” dedi.

Öte yandan, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, İran’a yönelik “Tahran yolunun açıldığını” iddia ederek yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu. Hava Kuvvetleri Komutanı Bar, yüzlerce hedef arasında çok sayıda füze bataryasının imha edildiğini öne sürdü.

KATLİAMCI İSRAİL'DEN YENİ TEHDİTLER

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın misilleme saldırılarıyla “kırmızı çizgiyi aştığını” belirterek, “Ayetullah rejimi iğrenç eylemleri için çok ağır bir bedel ödeyecek,” tehdidinde bulundu.

Bölgedeki gerilim, İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri altyapısını hedef almasıyla tırmanırken, İran’ın balistik füze kapasitesini devreye sokması dikkat çekiyor.