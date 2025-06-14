Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Orta Doğu'da gerilim yükseliyor...

İsrail ordusu “Operation Rising Lion” kod adıyla İran’a yönelik tarihin en büyük hava saldırısını başlattı.

Yaklaşık 200 savaş uçağı, Natanz ve Fordow gibi nükleer merkezler, IRGC karargahları ve üst düzey komutanların evlerini hedef aldı.

İran’ın açıklamasına göre, bu saldırılarda 78’i sivil toplamda 90 kişi hayatını kaybetti, 329’dan fazla kişi yaralandı.

İRAN'DAN SERT KARŞILIK

Bir hafta içinde hem Gazze'yi, hem Lübnan'ı vuran İsrail'e, İran'ın müdahalesi oldukça sert oldu.

İran, “Gerçek Vaat 3” olarak adlandırdığı karşı saldırı ile İsrail'i kuşatma altına aldı.

Tahran’dan fırlatılan yüzlerce balistik füze ve onlarca insansız hava aracı, Tel Aviv, Kudüs ve merkezi İsrail şehirlerini hedef aldı.

BİLANÇO GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

İsrail'in demir kubbesinin dahi ağır hasar aldığı saldır, büyük yıkıma yol açtı.

İran'ın ağır hava saldırılarına maruz kalan İsrail'de yaşananların bilançosu, gün ağarınca ortaya çıktı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (İSK), saldırılarda 200’den fazla füze ve İHA kullanıldığını, bunların büyük kısmının Arrow 3 ve David’s Sling sistemleriyle engellendiğini açıkladı.

3 ÖLÜ, 91 YARALI

Ancak, Ramat Gan’da bir füzenin isabet etmesi sonucu 9 bina hasar gördü.

Yetkililer toplamda, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 91 kişinin yaralandığını bildirdi.

İLGİLİ HABER İran’ın Natanz tesisinde radyoaktif kirlenme tespit edildi

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.