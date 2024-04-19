İran: İsrail saldırısı hiçbir zarar veremedi İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, İsfahan’daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığını ve saldırının hiçbir hasara yol açmadığını belirtti.

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İHA

İran’ın hafta başında yaklaşık 300 İHA ve füze ile düzenlediği saldırıda, İsrail tarafında pek bir hasara meydana gelmemişti.

İsrail yönetimi de İran'a misilleme yapacaklarını açıklamıştı.

İran hava üssüne saldırı

İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda, yerel saatle 04.00'te patlama sesi duyuldu.

İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8'inci Ana Jet Hava Üssü'ne yönelik bir dizi insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi.

İran devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırının engellendiğini duyurdu.

"Saldırı hiçbir hasara yol açmadı"

İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Söz konusu patlama sesi, İsfahan’daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı.

İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise İran’a yapılan saldırıda kullanılan İHA’ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA’ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)