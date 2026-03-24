İran: İsrail'e ait bir Hermes SİHA düşürüldü

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı, 25. gününde devam ediyor.

Çevre coğrafyaları ateş çemberi içine alan savaşa dair İran hattından misilleme saldırıları sürüyor.

SİHA İMHA EDİLDİ

Bu kapsamda, konuya ilişkin İran'dan bir açıklama yapıldı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na dayandırdığı habere göre, Tahran semalarında bir Hermes silahlı insansız hava aracı (SİHA) vurularak imha edildi.

GELİŞMİŞ HAVA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Hermes SİHA'nın, 'ülkenin entegre hava savunma ağının kontrolündeki gelişmiş hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü' ifade edildi.

İran, şu ana kadar ABD-İsrail'e ait en az 130 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu.