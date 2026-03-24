Celal Şengör ve Fatih Altaylı, İlber Ortaylı'nın mezarında

Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde hayata veda etti.

Son dönemlerde sağlık sorunları yaşayan ve entübe edilen Ortaylı'nın kaybı, tüm Türkiye'yi üzdü.

En fazla üzülen ve özlemle ananlar arasında da Ortaylı'nın yakın dostu olan Fatih Altaylı ve Celal Şengör var..

MEZAR ZİYARETİ

Ortaylı'nın kaybı sonrası dostluklarını ağlayarak anlatan Şengör ve Altaylı, mezar ziyareti gerçekleştirdi.

Gazeteci Fatih Altaylı ve Celal Şengör, tarihçiyi anmak için kabri başında bir araya geldi.

"KABRİ BAŞINDA BULUŞTUK"

Sanal medya paylaşımında, 'İlber Ortaylı'yı anmak için kabri başında buluştuk' diyen Altaylı, dostluklarını ve saygılarını ifade etti.

Altaylı, paylaştığı kareye şu notu düştü;

"DUA ETTİK, AĞLAŞTIK"

"Dün İlber Hocamızın kabri başındaydık. Dua ettik. Andık, ağlaştık. Duasını Üsküdar Çinili Camii imamı, değerli Dursun Şahin yaptı. Sık sık gittiği pastane helva dağıttı. Celal’i dostundan ayırmak çok zor oldu. Nur içinde yat sevgili dostumuz."

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü tarihçinin yakın dostu olan Fatih Altaylı, YouTube kanalında Ortaylı'nın vefat etmeden kısa sürece kendisine konuk olduğu yayını paylaştı.

Programın sonunda ise ünlü tarihçi, Altaylı ile Şengör’ün “Geçmiş olsun” demesinin ardından ellerini gösterdi ve "Vallahi titriyorum, şu anda sadece titriyorum. Geçecek ama ne zaman, nasıl geçecek bilmiyorum." diye konuştu.

"DOSTLUK EBEDİDİR"

Gazeteci Fatih Altaylı’nın sunduğu ve Celal Şengör’ün de yer aldığı programda, İlber Ortaylı’nın "Dostluk nedir?" sorusuna verdiği "Ne dermiş Cicero hazretleri? Dostluk ebedidir. Çok nadirdir, ebedidir." yanıtı dikkat çekti.