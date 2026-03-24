Emine Ülker Tarhan, CHP'ye geri döndü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında Genel Başkan Özgür Özel, salona Emine Ülker Tarhan ile geldi.

TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısı başlamadan önce ise Tarhan'ın yeniden CHP'ye döndüğü açıklandı.

Kapanan Anadolu Partisi Genel Başkanı Tarhan'ın rozetini, Özgür Özel taktı.

EMİNE ÜLKER TARHAN YENİDEN CHP'DE

Özgür Özel, Emine Ülker Tarhan’ın "baba ocağı" olarak nitelendirdiği partisine geri döndüğünü açıkladı.

Özel, Tarhan’ın dönüşünü Muharrem İnce ile birlikte salona girerek ilan etti.

"MUHARREM İNCE TEŞVİK ETTİ"

Emine Ülker Tarhan’ın partiye dönüş sürecine ilişkin detayları paylaşan Özel, bu kararın Muharrem İnce’nin teşvikleri ve kendisinin bizzat yaptığı davet sonucunda şekillendiğini belirtti.

Salondaki partililere Tarhan’ı duyuran Özel, "Partimize büyük hizmetler vermiş saygın bir siyasetçi ve hukukçu bugün baba ocağına dönüyor." ifadelerini kullandı.

"ÇAĞIRDINIZ GELDİM"

Daha sonra kısa bir konuşma yapan Emine Ülker Tarhan, "Er ya da geç kurutulmuş toprakların yeniden renklendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Burada doğmuş olmanın onurunu ve acısını birlikte yaşamaya 'evet' diyorum.

Algılarımızın silinmesine ve unutmaya 'hayır' diyorum. Çağırdınız geldim, eyvallah, sağ olun." diye konuştu.

"KİMSEYE SIRT DÖNMÜYORUZ"

Daha sonra tekrar kürsüye gelen Özgür Özel, "Bu partinin tüm değerlerini kucaklayarak, kimseye sırt dönmeyerek, omuz omuza iktidara yürüyoruz." dedi.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Tarhan 2014 yılında, CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa etmişti.

Yaptığı yazılı açıklamada partisinin iktidar hedefi olmadığını söyleyen Tarhan, şöyle demişti;

"ÇAĞRILARIM GÖRMEZDEN GELİNDİ" DEMİŞTİ

"Ülkemizin içinde bulunduğu savaş tehlikesini de içeren koşullar nedeniyle çocuklarımızın geleceği açısından olağanüstü önem kazanan 2015 genel seçimleri öncesi partide demokrasinin işletilmesi, seçim yenilgileri ve özellikle de cumhurbaşkanlığını ilk turda iktidara teslim eden hatalardan dersler çıkartılıp, ciddiyetle yol haritası çizilmesi için yaptığım çağrıyı görmezden gelerek, kurultayı bir koltuk kapma yarışına çeviren;

"CUMHURİYET'İN ELDEN GİDİŞİNİ SESSİZCE İZLEDİLER"

Kurucusunun büyük fedakarlıklarla inşa ettiği devletin yıkılıp, diktiği ağaçların sökülüp, yerine, adına “ak” denilen ucube sarayda somutlaşan otoriter bir devletin kurulması girişimini ve cumhuriyetin köşkünün, hanedan sarayına dönüştürülmesini sessizce izleyen;

"CHP YÖNETİMİNİN İKTİDAR HEDEFİ YOK"

Türkiye’nin iç ve dış tehditlerle karşı karşıya olduğu, iş ve terör cinayetleri ile sarsıldığı bu çok kritik dönemde sorumsuz çağrılar, tutarsız tezkere söylemleri, belirsiz politikalar ile halkımızın duyarlılıklarından kopuk muhalefet anlayışında ısrar edeceği anlaşılan CHP yönetiminin olası vahim tercihlerini değiştiremeyeceğimi anladığımdan, iktidar umudu da hedefi de bulunmayan yanlış ve zayıf politikaların parçası olmamak için büyük umutlarla geldiğim CHP’ den istifa ediyorum.”

PARTİ KURDU, TUTMADI

Kapanan Anadolu Partisi'nin kurucusu Emine Ülker Tarhan, "Yaşatmayı öngören bir anlayışın temsilcisi olmayı dilemiştik, olmadı. Ama siyaset için para lazımmış, devasa bütçeler lazımmış. İnsanın özgürlüğünün önemi olmasa da paraların özgür olması havada uçuşması lazımmış." diyerek partisinin kapanma nedenleri hakkında bilgi vermişti.