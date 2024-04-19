İran: İsrail'e karşı acil misilleme planımız yok Tahran'dan yapılan açıklamada, saldırının 'içeriden' yapıldığı belirtildi. İsrail'e karşı saldırı planının söz konusu olmadığı kaydedildi.

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İran'ın, İsrail'e acil bir misilleme yapma planı olmadığı açıklandı.

İsmi belirtilmeyen üst düzey bir İranlı yetkili, İsrail'in karşı saldırısıyla ilgili Tahran'ın tutumunu anlattı.

Reuters'a konuşan yetkili, saldırının yabancı kaynağının doğrulanmadığını söyledi.

Misilleme gündemde değil

"Dışarıdan herhangi bir saldırı almadık ve tartışma saldırıdan ziyade sızmaya yönelik." diyen yetkili, acil misilleme niyetinde olmadıklarını belirtti.

'İran içindeki casuslara' işaret ettiler

İranlı bir analist, devlet televizyonuna, İsfahan'da hava savunması tarafından düşürülen mini insansız hava araçlarının "İran içindeki casuslar" tarafından uçurulduğunu söyledi.

İsrailli Bakan'ın dikkat çeken paylaşımı

Bu arada İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından tek kelimelik paylaşımında "Zayıf!" ifadesini kullandı.

İran'a saldırıyla ilgili hayal kırıklığına uğradığını belirten Ben-Gvir, daha önceki açıklamasında, "Ezici bir saldırı olmalı." demişti.