İran, İsrail'in askeri üslerinin hedef alındığını duyurdu

AA & Ensonhaber

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 'Sadık Vaat-3' operasyonuna ilişkin ikinci yazılı açıklama paylaşıldı.

İran'a yönelik saldırının çıkış noktası olan askeri üslerin ve askeri ekipmanların üretildiği sanayi merkezleri ve diğer askeri hedeflerin başarıyla hedef alındığı öne sürüldü.

"İSRAİL KARŞI KOYAMADI"

Uydu görüntüleri ve istihbarat dinlemelerine göre onlarca balistik füzenin stratejik hedeflere isabet ettiğine dikkat çekilen açıklamada İsrail'in engelleme çabalarına rağmen İran'ın yoğun füze saldırı dalgalarına karşı koyamadığı iddia edildi.