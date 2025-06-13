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Haber Merkezi

İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusu misilleme saldırısı başlattı.

İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlatıldı.

Tel Aviv semalarında çok sayıda roket görüntülendi.

Bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

GAZZE'DE SEVİNÇ VAR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarla yerle bir ettiği Gazze Şeridi'nde halk, İsrail'in vurulmasını sevinçle karşıladı.

Gazze'de yaşanan sevinç, sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere yansıdı.