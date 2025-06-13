İran itidal çağrılarını reddetti: İsrail'e cevabımız sert ve kararlı olacak

AA & Ensonhaber

İran, İsrail'in sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere pek çok kente düzenlediği saldırıların ardından misilleme saldırıları yaptı.

İsrail ordu radyosu atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü.

İTİDAL ÇAĞRILARINI REDDETTİ

Erakçi, İsrail'in İran'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, nükleer tesislerine ve yerleşim alanlarına saldıran eylemlerini uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

İran'ın İsrail saldırganlığı karşısında başlattığı eylemlerine karşılık itidal çağrılarının 'haksız' olduğunu belirten Erakçi, "İran'ın İsrail'in saldırganlığına cevabı Birleşmiş Milletler Şartı'na uygun olarak sert ve kararlı olacak" ifadelerini kullandı.

Lammy ise bölgede artan gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirerek tüm taraflardan itidal ve diplomasi yoluyla sorunların çözülmesi yönünde umutlu olduklarını belirtti.