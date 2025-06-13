İran, İsrail'in saldırısı üzerine BMGK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı

AA & Ensonhaber

ABD ve İran arasında devam eden nükleer müzakerelerle ilgili karşılıklı tehditler sonrası Orta Doğu’da füzeler ateşlendi.

İsrail, gece yarısı İran’ın kritik nükleer hedeflerine saldırdı.

ASKERİ YETKİLİLER HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in İran'a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri hayatını kaybetti.

İran dini lideri Ali Hamaney yaptığı açıklamada, saldırıya sert bir karşılık vereceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeniden müzakere çağrısı yaptı.

BMGK'YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Süreç böyle devam ederken İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BMGK'ya gönderdiği acil durum mektubunda, İsrail'in "İran'daki nükleer tesislerine saldırıları ve askeri yetkililere suikastlarını" kınadı.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in bu saldırılarından dolayı sorumlu tutulması için BMGK'ya acil toplantı çağrısı yaptı.

İsrail güvenlik kabinesi dün akşam toplanmış, sabaha karşı Başbakan Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.