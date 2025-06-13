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AA & Ensonhaber

İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine ve bazı stratejik konumdaki kişilere yönelik saldırılarının ardından beklenen misilleme geldi.

İRAN'DAN İSRAİL'E "FÜZE YAĞMURU"

İsrail Ordusu Sözcülüğü, İran’dan İsrail yönüne füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıyı püskürtmek üzere devreye girdiği ve füzeleri engellemeye çalıştığı belirtildi.

İSRAİLLİLER MESAJLA UYARILDI: "SIĞINAKLARA İNİN"

Yetkililer, güvenlik önlemleri kapsamında İsrail halkına derhal en yakın sığınaklara geçmeleri çağrısında bulundu. Aynı zamanda cep telefonlarına gönderilen acil uyarı bildirimleriyle vatandaşlara “sığınaklara inin” talimatı iletildi.

Saldırının ardından ülke genelinde alarm seviyesinin yükseltildiği öğrenildi.