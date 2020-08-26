İran: Koronavirüs nedeniyle ülkede turist sayısı sıfıra yaklaştı

Ülkesinin turizmde sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Bakan Ali Asgar Munisan, rakamları paylaştı.

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan, koronavirüs salgınının turizme etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Munisan, salgın nedeniyle dünya genelinde turizm sektöründe büyük gerileme olduğunu belirtti.

"TURİST SAYISI 74'E KADAR GERİLEDİ"

"İran'da geçen yıl nisan, mayıs, haziran aylarında turist sayısı 300 bin iken, yıl sonunda toplam sayı 8 milyon 700 bine ulaşmıştı." diyen Munisan, "Bu yıl aynı aylarda turist sayısı 74'e kadar geriledi ve neredeyse sıfıra yaklaştı." bilgisini paylaştı.

600 MİLYON DOLARLIK ZARAR

İranlı bakan, bu süreçte İran'da turizm sektörünün 12 trilyon tümen (yaklaşık 600 milyon dolar) zarar ettiğini aktardı.

İRAN'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede bugün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 21 bin 20'ye, vaka sayısı da 365 bin 606'ya ulaştı.

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