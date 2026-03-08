İran, Kuveyt'te ABD'ye ait helikopter üssünü vurduğunu açıkladı

Orta Doğu yangın yeri...

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran arasındaki savaş devam ediyor.

Saldırılar devam ederken karşılıklı açıklamalar da ardı ardına geliyor.

BİRÇOK YER HEDEF ALINDI

Bu kapsamda, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bir açıklama yapıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıda üssün helikopter tesisleri, yakıt depoları ve komuta binasının hedef alındığı belirtildi.

SALDIRILAR SIRASINDA YANGINLAR ÇIKTI

Açıklamada, saldırının ardından Udairi Üssü'nde büyük çaplı yıkım meydana geldiği ve üs içerisinde yangınlar çıktığı öne sürüldü.

İran, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.