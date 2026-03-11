Sadettin Saran'dan Galatasaray'a gönderme: Bizim sponsorlarımızın hepsi şereflidir

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, FB TV canlı yayınında kulüp gündemini değerlendirdi.

Transferden seçimlere, ayrılan isimlerden yeni gelenlere kadar bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda imza attı.

"SPONSORLARIMIZIN HEPSİ ŞEREFLİDİR"

Açıklamasında sponsorluk anlaşmalarına değinen Fenerbahçe Başkanı, şunları kaydetti:

Sponsorlara çok önem veriyoruz. Ama çok şükür ki bizim sponsorlarımızın hepsi şereflidir. İsmi cismi kimliği nettir.



Fenerbahçe'nin hesabına giren her kuruş helaldir.

GÜNDEMİ SARSACAK AÇIKLAMALAR

Saran konuşmasında ara transfer dönemine ve kongre sürecine ilişkin de konuştu

Sadettin Saran'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"SEZON SONU İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK"

Sezon sonu için çalışmalarımıza başladık. Eksiklerimizi biliyoruz. Transfer görüşmelerimiz var.



Çok doğru transferleri sezon sonunda yapacağız. Devre arasından daha iyi ve daha kolay olacak.

LOOKMAN TRANSFERİNDE NELER OLDU

"Yurt dışı yasağım kalkar kalkmaz ilk gittiğim yer Milano oldu. Lookman için gittim. Görüşme çok iyi geçti. Kulüp yetkilileriyle görüştük. Gayet iyi geçti. Sonra apar topar dönmek zorunda kaldım.



1 hafta sonra teminat mektubu istediler. Daha önce Türk kulüplerinden para alamadıklarını söylediler. Kimseye borcumuz yok dedik. Teminat mektubu vermeyeceğiz dedik. Tamam, haklısınız dediler. Sonra süreç ilerledi.



Atletico Madrid devreye girdi. Hocamızla Lookman'ı görüştürdüm. Lookman da gelmek istiyordu. 35 milyon euro'ya kadar çıktık. Ancak sonra Atalanta bir daha teminat mektubu istedi. Vermek istemedikleri belli oldu. O süreç öyle kapandı."

"DURAN KALSAYDI İHANET OLURDU"

Jhon Duran ile devam ediyor olsaydık takıma da ihanet etmiş olacaktık. Çünkü artık kendisini takımın önünde tutmaya başladı.



Bükreş maçına gitmeyeceğim dedi. Benim adıma bardağı taşıran son damla oldu. Fenerbahçe'de kimse maç seçemez.



Kante konusunda eleştirildim ama Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum.

"OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARA KARŞIYIM"

"Olağanüstü genel kurullara karşıyım. Kendi seçimimde de karşıydım, bunlar kulübe fayda getirmiyor.



Şahsımla ilgili devam eden hukuki sürecin kulübümüzü çevrelemesini istemediğim için bu kararı aldım.



Mayıs-Haziran'da seçim olduğu zaman bu konuşulur. Şimdi önümüzdeki 9 haftaya odaklanmalıyız."

"HOCAMI DA FUTBOLCULARIMI DA YEDİRMEM"

Futbolcularımı kimseye yedirmeyeceğim. Düşmanları içeride de aramalıyız. Guendouzi'ye 'Bu ne biçim oynuyor?' diyen adam, hocalık yaparken kumar borcu için oyuncularından para alan bir adam.



Ben bunlara hocamı da, oyuncularımı da yedirmem. Bunlar kaos istiyorlar. Bunlar kötülükle besleniyorlar. Ben hocamı da futbolcularımı da bunlara yedirmeyeceğim.