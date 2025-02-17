İran: Nükleer programımızda esneklik göstermeyeceğiz

İHA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında dış politika gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Umman'da düzenlenen Hint Okyanusu çevresi ülkeleri konferansına katılmasını değerlendiren Bekayi, İran'ın bölgedeki ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirmek istediğini ifade etti.

Lübnan hükümetinin İran uçaklarının Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na inişine izin vermemesine ilişkin konuşan Bekayi, "İran ile Lübnan arasında karşılıklı çıkarların göz önünde bulundurularak en iyi kararın alınması gerekiyor. Üçüncü taraflar, bu iki ülkenin çıkarlarına zarar vermemelidir. Bu konuda görüşmeler devam ediyor ve iki ülke halklarının çıkarlarını gözeten makul bir çözüm bulunacağını umut ediyorum." dedi.

"SURİYE HALKININ GELECEĞİ DIŞ MÜDAHALELERDEN BAĞIMSIZ ŞEKİLDE BELİRLENMELİ"

İran'ın Suriye konusundaki tutumunda değişiklik olmadığını vurgulayan Bekayi, "Suriye halkının geleceği yalnızca Suriye halkı tarafından, dış müdahalelerden bağımsız bir şekilde belirlenmelidir. Suriye'nin istikrarlı, güvenli ve terörizmden arınmış olması, bölge ve tüm ülkeler için faydalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile petrol ticareti yapan Irak'a yönelik uygulanan muafiyeti kaldırma kararına tepki gösteren Bekayi, "İran, köklü bir ülke olarak, ulusal çıkarlarını ve bölgesel güvenliği sağlamak için her fırsatı değerlendirecektir. Üçüncü tarafların müdahaleleri, İran ile komşu ülkeler arasındaki iyi ilişkilere zarar veremez." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'ın İran ve ABD arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğu yönündeki iddialarını değerlendiren Bekayi, bunun bir spekülasyon olduğunu belirterek, "Biz de bunu medyadan duyduk." dedi.

"NÜKLEER PROGRAMIMIZ İRAN'IN VAZGEÇMEYECEĞİ BİR HAKTIR"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz'ın İran'ın nükleer programına ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Bekayi, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek, "NPT üyesi olarak, barışçıl nükleer programımız İran'ın vazgeçmeyeceği bir haktır ve nükleer programda hiçbir gevşeklik göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehditlerine ilişkin de konuşan Bekayi, "Bu tür tehditler, Birleşmiş Milletler Antlaşması'na aykırıdır ve tehditlerde bulunanlar uluslararası düzeyde sorumlu tutulmalıdır. İran'a yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır." dedi.

Waltz Pazar günü yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın tekrar tekrar söylediği şey şu: İran asla nükleer bir silaha sahip olamaz." ifadelerini kullanarak, Trump'ın İran'la yalnızca Tahran'ın nükleer programını tamamen iptal etmesi şartıyla müzakerelere açık olduğunu söylemişti.