İran Savunma Bakanı Hatemi’den İsrail’e gözdağı

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, başkent Tahran’da Kara Kuvvetleri’nin üst düzey yetkilileriyle yaptığı toplantıda, İsrail’e sert eleştiriler yöneltti. İran halkının direnişi ve ordunun kararlılığına dikkat çeken Hatemi, 12 gün süren çatışmalardan zaferle çıktıklarını söyledi.

"SİYONİST REJİM, BARBARLIĞINI YİNE GÖSTERDİ"

Hatemi, İsrail’i “tanıdık ve azılı bir düşman” olarak tanımlayarak, Gazze'deki saldırılarda ve son savaşta sergilediği tutumu “barbarlık ve vahşet” olarak nitelendirdi. İsrail’in tarih boyunca başka ülkelere yönelik saldırılarıyla insanlık dışı tutumunu defalarca gösterdiğini savundu.

"DİRENİŞLE KAZANDIK, FÜZE VE İHA GÜCÜMÜZ HALA HAZIR"

Hatemi, savaşta komutanlar, bilim insanları ve sivillerin hayatını kaybettiğini ancak “Allah’ın yardımı, halkın direnci ve ordunun cesaretiyle” mücadelenin kazanıldığını belirtti. İran’ın füze ve İHA kapasitesinin halen güçlü ve operasyonel durumda olduğunu vurgulayan Hatemi, ateşkes anına kadar saldırılarını sürdürdüklerini söyledi.

"SAVUNMA SANAYİSİNDE KARARLIYIZ"

İran’ın askeri ve bilimsel alandaki ilerlemesinin, kendisine yönelik düşmanlığın temel sebebi olduğunu belirten Hatemi, ordunun dört ana biriminin bilim ve teknoloji alanında kararlı adımlarla ilerlediğini dile getirdi: "Savunma gücümüzü artırma kararlılığındayız"

"TEHDİT, KÜÇÜMSENMEMELİ"

Konuşmasında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in “En küçük ihtimali bile tehdit olarak görmeliyiz” sözünü hatırlatan Hatemi, dış tehditlerin asla hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Hatemi, halkın ve silahlı kuvvetlerin sergilediği dayanışmanın, İran’ın kararlılığını sahaya yansıttığını ifade etti.