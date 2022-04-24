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    İran sokaklarına inen leopar korku saçtı

    Kaimşehr kentini birbirine katan leopar, 4 saat süren çalışma sonucu iğneyle bayıltılarak yakalandı.
    • 24.04.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 12:00
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    İran sokaklarına inen leopar korku saçtı

    İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Kaimşehr kentinde leopar paniği...

    Sabah saatlerinde kentte görülen başıboş bir leopar, ilk olarak bir banka tabelasının üzerine çıktı ardından yola inerek bölgede koşuşturmaya başladı.

    Ortalığı birbirine kattı

    Ekipler leoparı yakalamak için harekete geçerken, etraftaki halk korku dolu anlar yaşadı. Nereden geldiği belli olmayan leopar ise bağrışmalar üzerine bir evin bahçesine gizlendi.

    İran'da başıboş leopar korku saçtı

    4 saatte yakalandı

    Tasnim Haber Ajansına konuşan Kaimşehr Çevre Koruma Dairesi Başkanı Mustafa Arab, "Çevre koruma ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik uğraşı sonrasında leopar, Kaimşehr tren yolu yakınlarındaki bir bahçede uyuşturucu iğneyle bayıltılarak yakalandı." dedi.

    2 polis yaralandı

    AA'nın haberine göre, yakalama esnasında 2 polisin yaralandığı; leoparın Sari Yaban Hayatı Koruma Alanı'na götürüldüğü belirtildi.

    İran sokaklarına inen leopar korku saçtı #1

    İran sokaklarına inen leopar korku saçtı #2

    İran sokaklarına inen leopar korku saçtı #3

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