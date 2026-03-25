İran: USS Abraham Lincoln hedef alındı

İran'ın, İsrail ve ABD saldırılarına karşı misillemeleri devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin füze saldırısıyla hedef alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, gemiye kıyıdan seyir füzeleri ateşlendiği öne sürüldü.

İranlı yetkililer, saldırının ABD varlıklarına yönelik yürütülen misilleme operasyonlarının bir parçası olduğunu ifade etti.

"FÜZELERİMİZİN MENZİLİNDE"

Devrim Muhafızları’nın açıklamasında, ABD uçak gemisinin İran tarafından sürekli takip edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, geminin İran füze sistemlerinin menziline yeniden girmesi halinde tekrar hedef alınacağı iddia edildi.

ABD'DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Söz konusu iddialara ilişkin ABD tarafında, henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı. United States Central Command tarafından konuya dair herhangi bir açıklama paylaşılmadığı bildirildi.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ve taraflardan gelecek açıklamaların beklendiği ifade ediliyor.